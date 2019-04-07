Ребёнок находится в больнице
31 марта на детской площадке 278 квартала в Ангарске 7-летний мальчик получил травму, после чего попал в больницу.
Ребёнок напоролся на металлическую трубу от старой шведкой стенки, сообщает ИА Иркутскмедиа. В юридическом отделе управляющей компании «ЖилКом» изданию сообщили, что шведскую стенку на детской площадке демонтировали два года назад. Остатки железной конструкции, могли оголиться из-за таяния снега и осадки грунта. После случившегося управляющая компания демонтировала остатки металлической конструкции.
По данному факту начата доследственная проверка по ч.1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Следователям предстоит разобраться в произошедшем, опросить родителей мальчика, а также руководство управляющей компании. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Ангарске мальчик на детской площадке напоролся на железную трубу
Происшествия, Фото:
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