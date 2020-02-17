Семиметровую светящуюся мышь в этом году установят по прямому договору с мэрией
Семиметровый символ года – мышь – появится на фасаде здания по улице Ключевской, 2 а. Светодиодная подсветка станет 11-м по счёту знаком восточного гороскопа, которые уже смонтированы на фасадах домов к празднику Белого месяца, сообщил сегодня комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
Однако, в отличие от прошлых лет, торги на право выбора подрядчика не проводились. Мэрия заключила прямой договор.
- Для проведения работ в различные организации были сделаны запросы коммерческих предложений. Прямой договор заключен с организацией, предоставившей коммерческое предложение с наименьшей ценой выполнения работ, - сообщили в комитете городского хозяйства.
Подрядчиком стало рекламное агентство «Жираф». За изготовление символа года оно получит из бюджета 248 тысяч рублей.
В мэрии заверяют, что макет самой конструкции согласован с жителями и администрацией Октябрьского района. На эскизе световая композиция состоит из двух частей: изображения мыши и национального орнамента вокруг неё. На данный момент подрядная организация уже занимается изготовлением деталей и частей основной конструкции.
На сегодняшний день в Улан-Удэ размещены 12 таких тематических подсветок:
1.ТИГР - ул.Бабушкина, 20
2.ЗАЯЦ – ул.Боевая, 5
3.ДРАКОН – ул.Ключевская,72
4.ДРАКОН – ул.Дорожная, 1
5.ЗМЕЯ – ул. Жердева,138
6.ЗМЕЯ – ул.Жердева, 68
7.ЛОШАДЬ – ул.Жердева, 136
8.ОВЦА – ул. Ключевская, 66
9.ОБЕЗЬЯНА – ул. Ключевская, 57/1
10.ПЕТУХ – ул. Краснофлотская, 2 а
11.СОБАКА – Ключевская, 4 а
12.СВИНЬЯ - Ключевская, 4
Бурятия встречает новый год по лунному календарю в 2020 году 24 февраля.
Мэрия Улан-Удэ заключила контракт на символ года без аукциона
Власть, Фото:
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