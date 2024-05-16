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Мэрия напомнила, куда улан-удэнцы могут выехать на шашлыки

Мэрия напомнила, куда улан-удэнцы могут выехать на шашлыки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Всего на три территории

В Улан-Удэ действует особый противопожарный режим, напомнила 16 мая пресс-служба мэрии города. Из-за этого запрещено посещение городских лесов и разведение открытого огня на территории города.

Но есть места, где горожане могут спокойно отдохнуть. Не возбраняется даже поставить мангал.

Итак, приготовить шашлыки или мясо на гриле (барбекю) не возбраняется всего на трёх территориях:

- острове Комсомольский;

- острове Богородский;

- на футбольном поле на Верхней Березовке.

«В этих местах можно отдохнуть при условии строгого соблюдения мер безопасности: вокруг мангала должна быть убрана сухая трава, необходимо иметь достаточный запас воды для тушения возможного пожара», - отметили в администрации Улан-Удэ.

Чиновники призвали соблюдать правила пожарной безопасности, так как «это важно для жизни каждого из нас».

Кстати, как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в начале мая продавались самые дешёвые на Дальнем Востоке шашлыки из свинины и говядины.



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