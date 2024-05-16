Они смогли сами выбраться на берег
Всё произошло на минувших выходных в Прибайкальском районе Бурятии, на реке Хаим. Там перевернулась лодка с туристами. Обошлось без пострадавших – люди смогли самостоятельно выбраться на берег, рассказали в официальном telegram-канале Минтуризма РБ.
Как выяснилось, тургруппа не зарегистрировалась в МЧС, хотя делать это нужно за 15 дней до выхода на маршрут. Тогда поисково-спасательные подразделения при необходимости оперативно придут на помощь. Игнорирование регистрации – одна из основных причин несчастных случаев с туристами, добавили в ведомстве.
В Бурятии опрокинулась лодка с людьми
Происшествия, Фото:
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