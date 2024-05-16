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В Бурятии умерший пенсионер оставил «наследство» из 10 собак и 13 кошек

В Бурятии умерший пенсионер оставил «наследство» из 10 собак и 13 кошек
Общество,  Фото:vk.com/sobakaluck
Животных ему постоянно подбрасывали соседи

Этой историей поделились в улан-удэнском фонде «Собака счастья». Пенсионер из Бурятии недавно ушёл из жизни и оставил после себя дом и животных. Питомцы – а это 10 собак и 13 кошек – теперь никому не нужны.

- Мужчина был сердобольный, добрый и мимо брошенного котёнка или щеночка пройти не мог. Ну и соседи, местные жители, зачастую пользовались этим и подбрасывали ему кошек и щенят. А дедушка всё жалел их, кормил, заботился, – говорится на официальной странице фонда.




Четвероногих кормит неравнодушная девушка, которая живёт достаточно далеко и ездить к ним каждый день не может. Именно она забила тревогу, понимая, что вскоре все крохи могут оказаться на улице. Пока они живут в доме покойного хозяина.

Волонтёры пытаются пристроить семь щенков, одного из которых подбросили как раз перед смертью пенсионера, четырёх котят (им примерно по полтора месяца), трёх взрослых кошек и двух небольших собак – размером с пекинеса. Им нужно как можно быстрее найти владельцев. Желающие забрать осиротевших питомцев могут связаться с зоозащитниками в группе в ВК vk.com/sobakaluck, а те, в свою очередь, обещают сделать четвероногим стерилизацию (кастрацию) и привить их.

животные волонтеры

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