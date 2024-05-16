Такое табу в республике действует уже восемь лет
Недавно представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что абсолютное большинство – 89% – жителей столицы Бурятии поддерживают табу на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. По мнению респондентов, они опасны здоровья и, в частности, для сердца и сердечно-сосудистой системы и вредят даже больше алкоголя.
Противников запрета оказалось всего 6%. Женщины высказывались за ограничения чаще мужчин (91% и 87% соответственно), а улан-удэнцы с детьми – активнее бездетных (90% и 88%).
Возможно, это табу скоро введут на законодательном уровне по всей стране – на днях соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму. Сегодня регионы вправе сами устанавливать подобные ограничения. В Бурятии оно действует уже восемь лет. Об этом напомнила в соцсетях уполномоченный по правам ребёнка в республике Наталья Ганькина.
- Такой запрет в республике ввели с 1 января 2016 года. Его нарушение влечёт штрафы размером от 1 до 2 тысяч рублей для граждан, от 3 до 5 тысяч – для должностных и от 10 до 30 тысяч – для юридических лиц, – написала детский омбудсмен на своей странице во «ВКонтакте». – Контроль за соблюдением запрета осуществляют органы местного самоуправления.
Бурятия опередила Госдуму с запретом на продажу энергетиков детям
Общество, Фото:
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