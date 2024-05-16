На Трубачеева произошёл мощный потоп
Утром 16 мая в столице Бурятии произошла коммунальная авария. На дорогу на улице Трубачеева хлынули канализационные стоки. Видео с залитой нечистотами проезжей частью появилось в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте».
Причиной, как выяснилось, стал засор на сетях водоотведения. Аварию уже устраняют сотрудники МУП «Водоканал». Отключать холодное водоснабжение в ближайших домах не потребовалось.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 23 апреля крупная коммунальная авария произошла в центре Улан-Удэ – на улице Ленина, возле ТРЦ «Форум». Дорогу там также затопило нечистотами из-за прорыва канализации. Ремонт на коллекторе длился несколько дней.
Улицу в Улан-Удэ залило нечистотами
Происшествия, Фото:
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