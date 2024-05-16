В Бурятии спрогнозировали чрезвычайно высокую пожарную опасность

Она ожидается в нескольких районах республики



В Бурятии объявили чрезвычайно высокий, пятый класс пожарной опасности. В четверг, 16 мая, её обещают в Селенгинском районе, с 16-го по 19-ое – в Заиграевском и с 18-го по 19-ое – в Иволгинском. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В Улан-Удэ, Тарбагатайском, Закаменском, Курумканском, Муйском, Еравнинском, Хоринском районах прогнозируют высокий (четвёртый) класс ПО.



Жителям напомнили, что в республике действует особый противопожарный режим. Вход и въезд в леса сейчас запрещён. Кроме того, нельзя сжигать сухую траву и мусор и использовать открытые источники огня.

