В Улан-Удэ выявили «Маленьких виртуозов»

Общество, Фото: комитет по образованию администрации Улан-Удэ

Определены лучшие музыкальные коллективы детсадов города



В Улан-Удэ подвели итоги традиционного конкурса «Маленькие виртуозы». В этом году музыкальный конкурс-фестиваль проходил в седьмой раз. В нём приняли участие 11 музыкальных коллективов детских садов столицы Бурятии Улан-Удэ.



Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, по результатам заочного этапа в финал прошли пять коллективов. По итогам финала конкурс победителями и призёрами стали:

- Гран-при - детский сад №143«Золотая рыбка», руководитель Альфия Захарова;

- 1 место - детский сад №70 «Солнышко», руководитель Наталья Чеснокова;

- 2 место - детский сад №161 «Ёлочка», руководитель Татьяна Лобозерова;

- 3 место разделили детский сад №86 «Оюна», руководитель Марина Акулова и детский сад №143 «Золотая рыбка», руководитель Евгения Негина.

