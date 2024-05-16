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Бурятию признали неготовой к «огненному» сезону

Бурятию признали неготовой к «огненному» сезону
Общество,  Фото:из архива
Ситуация с лесными возгораниями в республике дошла до Генпрокуратуры

С начала пожароопасного периода на Дальнем Востоке зарегистрировали более 1800 лесных возгораний. Площадь, пройденная огнём, заметно увеличилась в Хабаровском крае, Приморье, Забайкалье и Еврейской автономной области, рассказали в управлении Генеральной прокуратуры России по ДФО.

В ведомстве сообщили, что Бурятия, Хабаровский край и ЕАО оказались не готовы к «огненному» сезону. Кроме того, в лесопожарных формированиях в Хабаровском крае, Приморье, на Камчатке и в Магаданской области есть отклонения штатной численности. Регионам не удалось достичь плановых индикаторов по ликвидации возгораний в первые сутки. Из-за этого и из-за ненадлежащего контроля за подготовкой к пожароопасному периоду заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин внёс начальнику департамента лесного хозяйства по ДФО и главам субъектов представления.

После их рассмотрения приняли меры по устранению нарушений. В частности, в Бурятии приобрели 248 единиц спецтехники и оборудования. В населённых пунктах проложили и обновили минерализованные полосы, отремонтировали и установили пожарные гидранты, оборудовали подъезды к водоёмам, сформировали материальные резервы для ликвидации последствий ЧС и убрали сухую траву. А в соседнем Забкрае 10 сельскохозяйственных предприятий провели опашку животноводческих стоянок и создали запас воды для противопожарных нужд.

лесные пожары генеральная прокуратура Дальний Восток

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