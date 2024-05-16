В Бурятии маленькой девочке подарили возможность ходить

Девочке, страдающей врождённой патологией, провели операцию на обеих стопах



В Бурятии девочке, страдающей врождённой патологией нижних конечностей, врачи вернули возможность ходить. Будущей первокласснице провели реконструктивно-пластическую операцию на обеих стопах в детской республиканской клинической больнице. «Теперь у ребёнка с выраженными изменениями опорно-двигательного аппарата не только красивые ножки, а главное, появилась надежда на восстановление «нормальной» функции хождения», - отметили в учреждении.



- Выраженная патология нижних конечностей вызывала затруднения в самостоятельном передвижении. В данном случае, чем старше становится ребёнок, тем сложнее восстановить функции. Поэтому важно вовремя предпринять меры, в числе которых хирургическое вмешательство, направленное на восстановление, пластику деформированных, неразвитых мышечно-сухожильных комплексов нижних конечностей, - отметили в детской республиканской клинической больнице.



Травматолог-ортопед Цыдып Жамбалов, который успешно провёл операцию, подчеркнул: лечение подобной патологии - дело кропотливое, требует длительного времени, терпения и участия многих специалистов и, безусловно, родителей. Перед операцией в течение месяца ребёнку гипсовали обе ножки особым образом, этапно, подготовив тем самым костно-мышечный аппарат конечностей к изменениям.



- Благодарю Цыдыпа Цырендоржиевича за проведённую операцию! Благодарю наших реабилитологов. Результаты у нас очень хорошие, дочка хорошо стоит на ногах, ходит самостоятельно. Процветания, здоровья и всего самого наилучшего коллективу ДРКБ, - поблагодарила мама девочки.



Сегодня ребёнок проходит курс реабилитации в отделении медицинской реабилитации №3 на Модогоева.



- Те занятия, которые мы проводим, направлены на увеличение мышечной силы, профилактику контрактур (избегание ограничения движения в суставе), восстановление чувствительности, нормализацию походки, - отметил врач-ЛФК отделения медицинской реабилитации №3 Майдар Жигмитов.



Проведший операцию Цыдып Жамбалов год назад вернулся в Улан-Удэ после окончания клинической ординатуры в Национальном медицинском исследовательском центре детской травматологии и ортопедии имени Турнера (Санкт-Петербург). Имея приличный опыт работы травматологом-ортопедом, Цыдып Цырендоржиевич отточил свои навыки и освоил новейшие технологии в ведущем детском медицинском центре страны. Сегодня успешно применяет полученные знания и опыт в родных стенах.



