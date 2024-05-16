Максимальная температура воздуха составит 27 градусов тепла
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 мая в регионе местами небольшой дождь, в горах севера с мокрым снегом. Днём +22,+27, местами чуть прохладнее +15,+20, по Прибайкалью и северу при облачности +8,+13. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 17-22 м/с.
В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Днём воздух прогреется до +23,+25. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 15-20 м/с.
В Бурятии сегодня ветрено
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Турнир проведут на реке Уда
В конце мая пройдёт очередной турнир по мотоспорту
Жители каменного века добывали там пемзу
В них примут участие дети возрастом от полугода до полутора лет
Первое отправление из столицы Забайкалья запланировано на 18 мая
В Иркутской области она уже началась
Всего в райцентре Бурятии отремонтируют в этом году 4 участка
В состязаниях среди восьми школ Октябрьского района приняли участие почти 300 детей
Устранить дефекты подрядные организации должны до 1 июля
Проект стелы презентовали на открытии туристического сезона
Среди объектов – мемориал погибшим участникам СВО в Кяхте
Гости выразили благодарность за гостеприимство и обмен опытом
В республике прошло пасхальное поминовение усопших
Завершился конкурс народного танца
Макет корабля передан на хранение в национальный музей имени Цыбикова