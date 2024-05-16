В Бурятии сегодня ветрено

Максимальная температура воздуха составит 27 градусов тепла



По данным Бурятского гидрометцентра, 16 мая в регионе местами небольшой дождь, в горах севера с мокрым снегом. Днём +22,+27, местами чуть прохладнее +15,+20, по Прибайкалью и северу при облачности +8,+13. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 17-22 м/с.



В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Днём воздух прогреется до +23,+25. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 15-20 м/с.

