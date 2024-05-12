Губернатор Хабаровского края может стать министром спорта РФ

В правительство рекомендованы ещё три главы регионов

Михаил Дегтярёв, выходец из ЛДПР и губернатор Хабаровского края, попал в список премьер-министра Михаила Мишустина, который внёс на утверждение в Госдуму список кандидатур на должности в новом правительстве.

Дегтярёва хотят сделать министром спорта России.

В списке ещё три губернатора, сообщается на официальном сайте Госдумы.

На пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта.

На должность министра промышленности и торговли предложен губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

На должность министра энергетики в новом составе правительства выдвинут губернатор Кемеровской области - Кузбасса Сергей Цивилев.

Главы Бурятии Алексея Цыденова, которого последние месяцы анонимные источники, распуская слухи, «усердно отправляли в Москву», в списке, внесённом в нижнюю палату парламента, нет. Как писал «Байкал-Daily», Цыденов не раз уже опровергал сплетни, обещая, что отработает в Бурятии весь второй срок. Напомним, его выбрали в сентябре 2022 года.

«Кому-то в Бурятии я сильно мешаю. Прям поперёк горла», - писал Алексей Цыденов в марте в социальных сетях.



Итоговые утверждения кандидатур в кабинет министров на заседаниях Госдумы 13 и 14 мая пройдут в открытом режиме.