В Бурятии администрацию села обязали назначить «управляшку» для 7 домов

Срок назначения управляющей организации для этих домов – до 1 июня
По материалам проверок Госстройжилнадзора суд признал бездействие администрации сельского поселения «Клюевское» незаконным. До 1 июня 2024 года для семи домов, оставшихся без управления, должна быть назначена управляющая организация.
- Обеспечить качественное обслуживание многоквартирных домов в муниципальных образованиях – задача решаемая. Управляющие организации стали принимать участие в конкурсах в отдалённых и соседних районах. 135 действующих лицензий в настоящее время в Бурятии, и у каждого лицензиата есть право управления домами по всей республике. Так в Курумканском районе сейчас работает управляющая организация из Улан-Удэ, в Прибайкальском – лицензиат из Кабанского района. Муниципалитету нужно срочно организовать работу, учитывая опыт коллег, - прокомментировал ситуацию руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк.
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