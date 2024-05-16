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Житель Иркутской области зарезал 21-летнюю жену прямо в ЗАГСе

Житель Иркутской области зарезал 21-летнюю жену прямо в ЗАГСе
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Супруги пришли туда подавать заявление о разводе

Всё произошло в Саянске в соседней Иркутской области утром 16 мая. Местные жители – 25-летний молодой человек и 21-летняя девушка – пришли в ЗАГС, чтобы подать заявление о расторжении брака. В какой-то момент парень достал нож и нанёс им несколько ударов молодой жене.

Она скончалась ещё до приезда медиков. Известно, что у девушки осталась маленькая дочь. В СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело об убийстве – по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ, расследование которого проконтролирует прокуратура.

Злоумышленника уже задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в областной прокуратуре. 
убийство ЗАГС уголовное дело

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