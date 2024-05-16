Мероприятие проведут в библиотеке на проспекте Строителей
С 18 по 19 мая в Улан-Удэ пройдёт первый фестиваль настольных и ролевых игр «Бросай кости». Его проведут в библиотеке №24 им. Н.Г. Дамдинова.
Как сообщает централизованная библиотечная система города, запланированы проведение 30 разнообразных игр, турниры, мастер-классы и многое другое для детей и взрослых, для новичков и продвинутых. Также организаторы обещают лаунж-зону, тематические квизы, викторины и детскую игровую зону. Кроме этого, в рамках фестиваля состоится ролевая постапокалиптическая игра.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ развернётся фестиваль настолок
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятия состоятся 18 и 25 мая
«Багуловая роща» появится в Могойтуйском районе
Стартовала акция по сбору вещей для ребят в трудной жизненной ситуации
Готовность объекта составляет 87%
Их проведут в августе в Улан-Баторе
В этом году в Якутске появится Арктический центр эпоса и искусств
Определены лучшие музыкальные коллективы детсадов города
Юбиляры – выпускники вузов Улан-Удэ
Работы на объекте закончат в следующем году
Срок приёма заявок на предоставление грантов продлён до 24 мая
Акции прошли в Улан-Удэ и селе Шабур
Итоги объявят 28 мая
В республике определены победители регионального этапа всероссийского конкурса
Ачун Галсан лама практиковал в Иволгинском дацане
Однако вопросы о состоянии спортивного объекта «рассмотрят по существу»