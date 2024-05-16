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В Улан-Удэ развернётся фестиваль настолок

В Улан-Удэ развернётся фестиваль настолок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие проведут в библиотеке на проспекте Строителей

С 18 по 19 мая в Улан-Удэ пройдёт первый фестиваль настольных и ролевых игр «Бросай кости». Его проведут в библиотеке №24 им. Н.Г. Дамдинова.

Как сообщает централизованная библиотечная система города, запланированы проведение 30 разнообразных игр, турниры, мастер-классы и многое другое для детей и взрослых, для новичков и продвинутых. Также организаторы обещают лаунж-зону, тематические квизы, викторины и детскую игровую зону. Кроме этого, в рамках фестиваля состоится ролевая постапокалиптическая игра.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Улан-Удэ фестиваль игры библиотека настольные игры

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