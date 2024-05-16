16 мая

15 мая

Популярное

На берегах Селенги проведут фестиваль народного творчества

На берегах Селенги проведут фестиваль народного творчества
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В районе Бурятии вновь зацветёт «Миндалецвет»

В Селенгинском районе Бурятии развернётся фестиваль народного творчества «Миндалецвет 2024». Мероприятие пройдёт 18 мая в селе Селендума.

В фестивале примут участие вокальные коллективы и солисты из Селенгинского, Еравнинского, Кабанского, Прибайкальского, Иволгинского и Мухоршибирского районов. В программе также запланированы проведение конкурсов, выезды на Миндальную рощу и Удунгинский тракт, прогулки по местности, фотосессии, чаепитие и общение.

Принять участие в фестивале также могут жители и гости Бурятии, сообщает министерство туризма РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия фестиваль народное творчество Селенгинский район туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Агинском округе хотят создать природный парк
В Агинском округе хотят создать природный парк
Общество, 16.05.2024
«Багуловая роща» появится в Могойтуйском районе
В Бурятии детям помогут собраться в лагерь
В Бурятии детям помогут собраться в лагерь
Общество, 16.05.2024
Стартовала акция по сбору вещей для ребят в трудной жизненной ситуации
В ДФО строится один из крупнейших культурных комплексов России
В ДФО строится один из крупнейших культурных комплексов России
Общество, 16.05.2024
В этом году в Якутске появится Арктический центр эпоса и искусств
В Улан-Удэ выявили «Маленьких виртуозов»
В Улан-Удэ выявили «Маленьких виртуозов»
Общество, 16.05.2024
Определены лучшие музыкальные коллективы детсадов города
В Бурятии раздадут субсидии на соцпроекты для молодёжи
В Бурятии раздадут субсидии на соцпроекты для молодёжи
Общество, 16.05.2024
Срок приёма заявок на предоставление грантов продлён до 24 мая
В населённых пунктах Бурятии высадили новые аллеи
В населённых пунктах Бурятии высадили новые аллеи
Общество, 16.05.2024
Акции прошли в Улан-Удэ и селе Шабур
В Бурятии выбрали «Семьи года»
В Бурятии выбрали «Семьи года»
Общество, 16.05.2024
В республике определены победители регионального этапа всероссийского конкурса
Ушёл из жизни известный в Бурятии эмчи-лама
Ушёл из жизни известный в Бурятии эмчи-лама
Общество, 16.05.2024
Ачун Галсан лама практиковал в Иволгинском дацане
Власти Улан-Удэ заявили о «неточностях» о повреждённом стадионе
Власти Улан-Удэ заявили о «неточностях» о повреждённом стадионе
Общество, 16.05.2024
Однако вопросы о состоянии спортивного объекта «рассмотрят по существу»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^