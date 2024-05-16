Байкальский диктант написали более 12000 человек

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Итоги объявят 28 мая



Более 12,5 тысяч человек приняли участие в Байкальском экологическом диктанте. Мероприятие состоялось 15 мая.



В этом году диктант был приурочен к Году семьи, столетию Всероссийского общества охраны природы и 70-летию деятельности Иркутского отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП).



В 28 регионах было зарегистрировано 460 опорных площадок, от Сахалинской области до Луганской Народной Республики. Принять участие в акции смогли все желающие, прошедшие регистрацию на любой из созданных площадок. Главная площадка, с которой транслировался текст, была организована в Байкальском государственном университете. Сам текст составлен детским писателем Анной Масленниковой, а прочитан учителем начальных классов общеобразовательной школы №4 города Шелехова, победителем регионального конкурса «Учитель года – 2024» Алёной Михалевой.



Текст диктанта содержал информацию об озере Байкал и реке Ангаре, о природной, культурно-исторической и экологической ценности Байкальского региона, его многонациональности и этнографических особенностях.



Результаты диктанта подведут 28 мая, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Напомним, что первый Байкальский экологический диктант состоялся в 2021 году, его участниками стали более 2500 человек. Абсолютную грамотность и знания по байкаловедению продемонстрировали 76 участников диктанта.



