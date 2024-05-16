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В селе Бурятии модернизируют систему водоснабжения

В селе Бурятии модернизируют систему водоснабжения
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
Готовность объекта составляет 87%

В селе Холтосон Закаменского района Бурятии обновляют систему централизованного водоснабжения. Глобальная модернизация началась в мае прошлого года.

В рамках федеральной программы в населённом пункте уже проложили 7 км сетей водоснабжения, построены два резервуара для накопления воды. Проведены работы по гидроизоляции и утеплению водозаборных сооружений. Готовность сетей водоснабжения на сегодня составляет 87%. На объекте задействовано 4 единицы техники.

- Начата засыпка резервуаров. Мы стараемся качество работ держать на высоком уровне. Сама система была старая, трубы часто замерзали. Со сдачей этого объекта чистую воду из централизованных источников будут получать все жители села, в том числе из 15 водоколонок, - прокомментировал главный инженер подрядной организации Сергей Муркин.

Как сообщили в министерстве строительства РБ, сельчане неоднократно обращались в местную администрацию с просьбой решить проблему с водоснабжением. После подачи заявки в федеральное министерство были выделены средства.

- На данный момент возводится повысительно-насосная станция. Планируется провести освещение, системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, - отметил побывавший на объекте замминистра строительства и модернизации ЖКК РБ Евгений Поляков.

На реконструкцию сетей водоснабжения в селе Холтосон направлено 140 млн руб. из федерального бюджета.

Буртия Закаменский район водоснабжение строительство ЖКХ

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