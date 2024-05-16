Призовой фонд чемпионата Бурятии по конным скачкам составит 1 млн
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат Бурятии по конным скачкам. Соревнования будут проведены на республиканском ипподроме 25 мая. Начало в 11 часов, торжественное открытие в 12.
Как сообщается на странице федерации конных скачек «Мори Урилдаан», почти 15 лет на ипподроме в Улан-Удэ не проводились конные скачки.
Призовой фонд соревнований составляет 1 млн рублей. Также сообщается, что главным призом на каждой дистанции будет мотоцикл.
Согласно опубликованному положению, в скачках принимают участие лошади возрастной группы:
«скачка для бурятских лошадей 2-х лет, высота в холке до 134 см, дистанция 6000 м;
- скачка для лошадей верховых пород 2-х лет, дистанция 1200 м;
- скачка для бурятских лошадей 3-х лет, высота в холке до 137 см, дистанция 12000 м;
- скачки для верховых лошадей 3-х лет, дистанция 1800 м;
- скачка для бурятских лошадей старшего возраста до 142 см, дистанция 16000 м;
- скачки для верховых пород старшего возраста, дистанция 2000 м;
- заезд для лошадей рысистых пород «Рысь под седлом», дистанция 2400 м;
- скачка для бурятских лошадей старшего возраста, высота в холке до 148 см, дистанция 9000 м».
Возрастное ограничение – 0+
На ипподроме в Улан-Удэ впервые за 15 лет пройдут конные скачки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятия состоятся 18 и 25 мая
«Багуловая роща» появится в Могойтуйском районе
Стартовала акция по сбору вещей для ребят в трудной жизненной ситуации
Готовность объекта составляет 87%
Их проведут в августе в Улан-Баторе
В этом году в Якутске появится Арктический центр эпоса и искусств
Определены лучшие музыкальные коллективы детсадов города
Юбиляры – выпускники вузов Улан-Удэ
Работы на объекте закончат в следующем году
Срок приёма заявок на предоставление грантов продлён до 24 мая
Акции прошли в Улан-Удэ и селе Шабур
Итоги объявят 28 мая
В республике определены победители регионального этапа всероссийского конкурса
Ачун Галсан лама практиковал в Иволгинском дацане
Однако вопросы о состоянии спортивного объекта «рассмотрят по существу»