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Житель Бурятии отдал 1 млн работодателю за сгоревший бензовоз

Житель Бурятии отдал 1 млн работодателю за сгоревший бензовоз
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Однако позже выяснилось, что его вины в ДТП нет

Житель Бурятии обратился в суд с иском к генеральному директору ООО о взыскании неосновательного обогащения.

Ранее мужчина состоял в трудовых отношениях с фирмой в качестве водителя. Во время его работы произошло ДТП с разливом топлива из бензовоза, принадлежащего на праве собственности компании. Генеральный директор предприятия потребовал возместить ущерб за порчу машины в размере 3 млн рублей, мотивируя тем, что виновным в ДТП является водитель.

Мужчина был вынужден обратиться в банк за получением средств по кредитному договору, однако ему было отказано. Тогда кредит на 1 млн рублей взяла его супруга. После деньги были переданы директору фирмы в счёт возмещения ущерба, однако последний расписку в их получении не дал.

Затем выяснилось, что вины водителя бензовоза в произошедшем ДТП и уничтожении автомобиля в результате возгорания не установлено. Соответственно, правовых оснований для возмещения ущерба владельцу фирмы не имелось. Мужчина пошёл в суд и просил взыскать с генерального директора ООО неосновательное обогащение в размере 1 млн рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами, судебные расходы, связанные с уплатой госпошлины при подаче иска в суд.

- Суд, оценив имеющиеся в деле доказательства, приняв во внимание фактические обстоятельства дела, пришёл к выводу о том, что истцом не доказан факт приобретения ответчиком спорных денежных средств за счёт истца, - отметили в Муйском районном суде.

Факт передачи средств не может подтверждаться свидетельскими показаниями. Надлежащим и допустимым доказательством является письменный документ о передаче денег.

- В силу ст. 56 ГПК РФ в данном случае именно на истце лежит бремя доказывания факта получения ответчиком от истца денежных средств в истребуемой сумме, то истец и должен представить соответствующие доказательства, чего не сделано, в связи с чем, было отказано в удовлетворении исковых требований в полном объёме, - заключили в суде.

Решение суда пока не вступило в законную силу.
неосновательное обогащение ДТП

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