16 мая

15 мая

Популярное

В Бурятии стоящий на учёте подросток выучился на слесаря

В Бурятии стоящий на учёте подросток выучился на слесаря
Общество,  Фото:УФСИН
Об этом рассказали в УФСИН

Несовершеннолетний, состоящий на учёте отдела исполнения наказаний уголовно-исполнительной инспекции, успешно сдал экзамен по специальности «Слесарь по ремонту автомобилей». Об этом сообщила сегодня пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

Отмечается, что психологи отделения психологического обеспечения активно сотрудничают с межшкольным учебным центром в Улан-Удэ. Там юные нарушители могут получить профессию.

- В рамках проекта технологии продуктивного обучения «Школа без стен» подросток обучался в центре по специальности «Слесарь по ремонту автомобилей». По окончании обучения он успешно сдал выпускной квалификационный экзамен и получил свидетельство государственного образца о присвоении квалификации «Слесарь по ремонту автомобилей», - рассказали в ведомстве. 
УФСИН

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии спрогнозировали чрезвычайно высокую пожарную опасность
В Бурятии спрогнозировали чрезвычайно высокую пожарную опасность
Общество, 16.05.2024
Она ожидается в нескольких районах республики
В Улан-Удэ наградили победителей школьной футбольной лиги «Кожаный мяч»
В Улан-Удэ наградили победителей школьной футбольной лиги «Кожаный мяч»
Общество, 16.05.2024
Впереди у спортсменов республиканские соревнования
Бурятию признали неготовой к «огненному» сезону
Бурятию признали неготовой к «огненному» сезону
Общество, 16.05.2024
Ситуация с лесными возгораниями в республике дошла до Генпрокуратуры
Бурятский омбудсмен помогает матери двух погибших участников СВО
Бурятский омбудсмен помогает матери двух погибших участников СВО
Общество, 16.05.2024
Мать до сих пор не получила причитающиеся ей выплаты
В Бурятии возле школы посадили рябины
В Бурятии возле школы посадили рябины
Общество, 16.05.2024
Акция прошла в Мухоршибири
В Улан-Удэ отключат холодную воду
В Улан-Удэ отключат холодную воду
Общество, 16.05.2024
Запланированы ремонтные работы
В Бурятии маленькой девочке подарили возможность ходить
В Бурятии маленькой девочке подарили возможность ходить
Общество, 16.05.2024
Девочке, страдающей врождённой патологией, провели операцию на обеих стопах
На жителя Бурятии повесили чужую судимость на Госуслугах
На жителя Бурятии повесили чужую судимость на Госуслугах
Общество, 16.05.2024
А ещё он неожиданно стал обладателем машины покойника

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^