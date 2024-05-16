Об этом рассказали в УФСИН
Несовершеннолетний, состоящий на учёте отдела исполнения наказаний уголовно-исполнительной инспекции, успешно сдал экзамен по специальности «Слесарь по ремонту автомобилей». Об этом сообщила сегодня пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Отмечается, что психологи отделения психологического обеспечения активно сотрудничают с межшкольным учебным центром в Улан-Удэ. Там юные нарушители могут получить профессию.
- В рамках проекта технологии продуктивного обучения «Школа без стен» подросток обучался в центре по специальности «Слесарь по ремонту автомобилей». По окончании обучения он успешно сдал выпускной квалификационный экзамен и получил свидетельство государственного образца о присвоении квалификации «Слесарь по ремонту автомобилей», - рассказали в ведомстве.
В Бурятии стоящий на учёте подросток выучился на слесаря
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она незаконно подключилась к сетям
Она ожидается в нескольких районах республики
Впереди у спортсменов республиканские соревнования
Также военные получили бензопилы
Об этом рассказали в УФСИН
Ситуация с лесными возгораниями в республике дошла до Генпрокуратуры
Мать до сих пор не получила причитающиеся ей выплаты
А ещё 10% отправятся в лагеря
Акция прошла в Мухоршибири
Учебное заведение носит его имя
Запланированы ремонтные работы
Девочке, страдающей врождённой патологией, провели операцию на обеих стопах
Он посвящён малой родине
А ещё он неожиданно стал обладателем машины покойника
Это бык, верблюд, баран и козёл