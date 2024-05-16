В Бурятии стоящий на учёте подросток выучился на слесаря

Об этом рассказали в УФСИН



Несовершеннолетний, состоящий на учёте отдела исполнения наказаний уголовно-исполнительной инспекции, успешно сдал экзамен по специальности «Слесарь по ремонту автомобилей». Об этом сообщила сегодня пресс-служба УФСИН России по Бурятии.



Отмечается, что психологи отделения психологического обеспечения активно сотрудничают с межшкольным учебным центром в Улан-Удэ. Там юные нарушители могут получить профессию.



- В рамках проекта технологии продуктивного обучения «Школа без стен» подросток обучался в центре по специальности «Слесарь по ремонту автомобилей». По окончании обучения он успешно сдал выпускной квалификационный экзамен и получил свидетельство государственного образца о присвоении квалификации «Слесарь по ремонту автомобилей», - рассказали в ведомстве.

