Также в городе отметят Общероссийский день библиотек
24 мая в Улан-Удэ пройдёт День славянской письменности и культуры и Общероссийский день библиотек. Праздничную программу для горожан проведут на площади Революции с 13:00 до 17:00.
- Ежегодно в конце мая отмечаются праздники, связанные с библиотекой и книгой. 24 мая — День славянской письменности и культуры, приуроченный ко дню памяти Кирилла и Мефодия, создателей старославянской азбуки. 27 мая — Общероссийский день библиотек, - сообщили в республиканской детско-юношеской библиотеке.
Гостей праздника ожидает концертная программа ансамбля народной музыки и танца «Сибирский сувенир». C приветственным словом выступит иерей Константин Языков, благочинный Заиграевского церковного округа, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в посёлке Заиграево.
Для всех желающих организованы бесплатные мастер-классы и ярмарка местных мастеров декоративно-прикладного искусства. Пройдёт театрализованное представление с подвижными русскими народными играми, творческая встреча с детской писательницей Викторией Алагуевой. Детско-юношеская библиотека покажет произведения печати, отражающие искусство славянской письменности. Музей истории города Улан-Удэ представит фотовыставку Ивана Хафизова и Елены Шумилкиной.
Украшением праздника станет инсталляция культуры семейских Бурятии (обережные вышивки, украшения, предметы быта) и мастер-класс от модельной детской библиотеки «Семейский сундучок» из села Тарбагатай.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ отпразднуют День славянской письменности
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В районе Бурятии вновь зацветёт «Миндалецвет»
Весеннего и осеннего Чингису Болотову мало
За год число ночёвок там перевалило за 279 тысяч
Люк на дороге прикрыли гнилыми досками
Мероприятие проведут в библиотеке на проспекте Строителей
Призовой фонд чемпионата Бурятии по конным скачкам составит 1 млн
Мероприятия состоятся 18 и 25 мая
«Багуловая роща» появится в Могойтуйском районе
Стартовала акция по сбору вещей для ребят в трудной жизненной ситуации
Готовность объекта составляет 87%
Их проведут в августе в Улан-Баторе
В этом году в Якутске появится Арктический центр эпоса и искусств
Определены лучшие музыкальные коллективы детсадов города
Юбиляры – выпускники вузов Улан-Удэ
Работы на объекте закончат в следующем году