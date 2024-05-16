В Улан-Удэ отпразднуют День славянской письменности

Также в городе отметят Общероссийский день библиотек



24 мая в Улан-Удэ пройдёт День славянской письменности и культуры и Общероссийский день библиотек. Праздничную программу для горожан проведут на площади Революции с 13:00 до 17:00.



- Ежегодно в конце мая отмечаются праздники, связанные с библиотекой и книгой. 24 мая — День славянской письменности и культуры, приуроченный ко дню памяти Кирилла и Мефодия, создателей старославянской азбуки. 27 мая — Общероссийский день библиотек, - сообщили в республиканской детско-юношеской библиотеке.



Гостей праздника ожидает концертная программа ансамбля народной музыки и танца «Сибирский сувенир». C приветственным словом выступит иерей Константин Языков, благочинный Заиграевского церковного округа, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в посёлке Заиграево.



Для всех желающих организованы бесплатные мастер-классы и ярмарка местных мастеров декоративно-прикладного искусства. Пройдёт театрализованное представление с подвижными русскими народными играми, творческая встреча с детской писательницей Викторией Алагуевой. Детско-юношеская библиотека покажет произведения печати, отражающие искусство славянской письменности. Музей истории города Улан-Удэ представит фотовыставку Ивана Хафизова и Елены Шумилкиной.



Украшением праздника станет инсталляция культуры семейских Бурятии (обережные вышивки, украшения, предметы быта) и мастер-класс от модельной детской библиотеки «Семейский сундучок» из села Тарбагатай.



Возрастное ограничение: 6+.

