Общественник предложил проводить в Улан-Удэ ежемесячный субботник

Весеннего и осеннего Чингису Болотову мало

Улан-Удэ до сих пор разгребает последствия от недавнего урагана. Об этом сообщил в соцсетях общественный деятель, эколог, организатор акций по уборке территорий, а когда-то лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.

«Жителям и городу нанесён огромный ущерб, - отметил он. - Тем не менее жизнь продолжается. И нужно наводить порядок в тех местах, где мы живём и работаем».

По словам Болотова, в Улан-Удэ «должна появиться добрая традиция ежемесячных общегородских субботников».

«Впереди лето! И нам нужно вырабатывать привычку поддерживать чистоту и порядок на регулярной основе. Не только осенью и весной. А жить в чистоте постоянно», - отметил он.

Эколог объяснил, почему нужно начинать разгребать мусорные завалы именно сейчас.

«Мне в дацане рассказали о том, что с 9 мая начался месяц буддийского календаря «Сака дава» или «Бумжур дава» на бурятском языке «Буянта hара». «Бумжур дава» означает «Месяц, преумножающий добродетели в сто тысяч раз». «Буянта hара» – месяц добродетели. На протяжении священного месяца верующие делают различные практики, стараются провести его с максимальной пользой».

Как сообщал «Байкал-Daily», традиционный весенний общегородской субботник прошёл совсем недавно – 20 апреля. На него вышли более 13 тысяч человек. Следующий состоится, как обычно, в октябре.

А Чингис Болотов сотоварищи проведёт субботник 18 мая. Сбор в 10:00 по адресу Первая улица, 35, СНТ «Стекольщик» (остановка «Городское кладбище»).

«Мы обеспечим всех перчатками, мешками и прекрасным настроением!» - пообещал борец с мусором.