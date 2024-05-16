В республике определены победители регионального этапа всероссийского конкурса
В Бурятии завершился региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». Определены пять семей-номинантов для участия в финальном туре конкурса. Всего на конкурс поступили заявки от 53 семей республики.
15 мая, в международный день семей, оргкомитет конкурса в республике подвёл итоги и определил победителей:
1. Семья Хуригановых из Заиграевского района - в номинации «Многодетная семья»;
2. Семья Ивановых из Окинского района - в номинации «Молодая семья»;
3. Семья Скупченко из Кабанского района - в номинации «Сельская семья»;
4. Семья Бадмаевых из Бичурского района - в номинации «Золотая семья»;
5. Семья Тарнуевых из Кижингинского района - в номинации «Семья – хранитель традиций».
– Эти достойные семьи представят Бурятию на федеральном этапе конкурса «Семья года». Любовь и доброта, взаимопонимание и поддержка, почитание традиций отличают лучшие семьи нашей республики. Желаю нашим семьям победить в своих номинациях на федеральном этапе, – заявила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.
Отметим, что всероссийский конкурс «Семья года» проводится в стране в девятый раз. Всего с 2016 года в региональном этапе приняли участие 250 семей Бурятии. Конкурс в 2024 году пройдёт с февраля по ноябрь. В июле в России состоится онлайн-голосование «Народная симпатия» на лучший видеоролик семьи-участника конкурса. В сентябре будут определены победители всероссийского конкурса «Семья года», а в октябре семьи-победители отправятся в Москву на торжественную церемонию чествования. Её трансляция запланирована на ноябрь.
В Бурятии выбрали «Семьи года»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике определены победители регионального этапа всероссийского конкурса
Ачун Галсан лама практиковал в Иволгинском дацане
Однако вопросы о состоянии спортивного объекта «рассмотрят по существу»
Водитель «кинул» пассажира и она не успела на свой рейс
Конец рабочей недели ожидается дождливым
Он прошёл на Театральной площади
Она незаконно подключилась к сетям
Она ожидается в нескольких районах республики
Впереди у спортсменов республиканские соревнования
Также военные получили бензопилы
Об этом рассказали в УФСИН
Ситуация с лесными возгораниями в республике дошла до Генпрокуратуры
Мать до сих пор не получила причитающиеся ей выплаты
А ещё 10% отправятся в лагеря
Акция прошла в Мухоршибири