В Бурятии выбрали «Семьи года»

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

В республике определены победители регионального этапа всероссийского конкурса



В Бурятии завершился региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». Определены пять семей-номинантов для участия в финальном туре конкурса. Всего на конкурс поступили заявки от 53 семей республики.



15 мая, в международный день семей, оргкомитет конкурса в республике подвёл итоги и определил победителей:

1. Семья Хуригановых из Заиграевского района - в номинации «Многодетная семья»;

2. Семья Ивановых из Окинского района - в номинации «Молодая семья»;

3. Семья Скупченко из Кабанского района - в номинации «Сельская семья»;

4. Семья Бадмаевых из Бичурского района - в номинации «Золотая семья»;

5. Семья Тарнуевых из Кижингинского района - в номинации «Семья – хранитель традиций».



– Эти достойные семьи представят Бурятию на федеральном этапе конкурса «Семья года». Любовь и доброта, взаимопонимание и поддержка, почитание традиций отличают лучшие семьи нашей республики. Желаю нашим семьям победить в своих номинациях на федеральном этапе, – заявила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



Отметим, что всероссийский конкурс «Семья года» проводится в стране в девятый раз. Всего с 2016 года в региональном этапе приняли участие 250 семей Бурятии. Конкурс в 2024 году пройдёт с февраля по ноябрь. В июле в России состоится онлайн-голосование «Народная симпатия» на лучший видеоролик семьи-участника конкурса. В сентябре будут определены победители всероссийского конкурса «Семья года», а в октябре семьи-победители отправятся в Москву на торжественную церемонию чествования. Её трансляция запланирована на ноябрь.



