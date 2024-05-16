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Около улан-удэнской школы установили бюст Героя России Максима Концова

Около улан-удэнской школы установили бюст Героя России Максима Концова
Общество,  Фото:t.me/igorshutenkov

Учебное заведение носит его имя

16 мая около школы №18 в Октябрьском районе Улан-Удэ открыли памятник Герою России Максиму Концову. Об этом сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков.

«Подвиг Максима всегда будет примером мужества и стойкости для жителей Улан-Удэ и всей России, - написал градоначальник в своём телеграм-канале. - 24 марта 2022 года, получив информацию о расположении диверсионно-разведывательной группы националистов, он выдвинулся старшим разведгруппы для проведения специального задания. Обнаружив противника, разведгруппа вступила в бой».

Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение манёвра по окружению диверсионно-разведывательной группы. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика, и продолжил руководить подчиненными.

«Ценою своей жизни он спас боевых товарищей, и его подвиг мы никогда не забудем, - отметил Шутенков. - Хочу сказать огромное спасибо родителям Максима. Татьяна Николаевна, Андрей Владимирович, спасибо вам за то, что родили и воспитали настоящего мужчину и Героя. В прошлом году имя Героя России присвоили новой улице в юго-восточной части города. Сейчас там строится новый жилой микрорайон».

Школа №18 уже носит имя Максима Концова, подчеркнул мэр Улан-Удэ.

СВО патриотизм дети подростки школы

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