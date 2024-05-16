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На площади Советов в Улан-Удэ всё лето будут «пастись» новые животные

На площади Советов в Улан-Удэ всё лето будут «пастись» новые животные
Общество,  Фото:скриншот с видео

Это бык, верблюд, баран и козёл

В этом году по периметру сезонной зоны отдыха на площади Советов в Улан-Удэ появится газонное покрытие. Также там сделают фонтан в виде Байкала, установят новые скамейки, вазоны с крупными деревьями. Об этом сообщает пресс-служба улан-удэнской мэрии.

К лошадям и роялю добавили четыре топиарных фигуры – быка, верблюда, барана и козла. Как сообщал «Байкал-Daily», эти животные являются в Бурятии священными. Они стоят ни искусственном газоне.

По традиции в сезонной зоне отдыха появятся качели, беседки, цветники. Она будет работать до сентября.

Все конструкции, которые используются летом для благоустройства площади Советов, разборные. Как отметили в администрации столицы Бурятии, после летнего сезона они хранятся на складах комбината по благоустройству. 

зона отдыха площадь Советов лето мэрия Улан-Удэ

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