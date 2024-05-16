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В Бурятии 265 злостных алиментщиков отправили на обязательные работы

В Бурятии 265 злостных алиментщиков отправили на обязательные работы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они будут мыть подъезды и убирать дворы

265 жителей Бурятии приговорили к обязательным работам за неуплату алиментов. Их признали виновными по статье 5.35 КоАП РФ – за неисполнение родительских обязанностей, рассказали в УФССП по РБ. На нерадивых родителей возбудили дела об административных правонарушениях.

Горе-отцы и матери, которые не перечисляют деньги на содержание собственных детей несмотря на меры принудительного исполнения, будут трудиться на благо общество. Их привлекают к уборке и благоустройству улиц, дворов и дацанов и мытью подъездов.

- С начала года из 301 протокола об административной ответственности, составленного судебными приставами, по 265-ти должники отправлены на обязательные работы, – отметил руководитель ведомства Пётр Ертанов. 
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