В Агинском округе хотят создать природный парк

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

«Багуловая роща» появится в Могойтуйском районе



В Забайкалье, на инвестиционной сессии, которая прошла 14 мая, презентовали проект по созданию природного парка «Багуловая роща».



- Есть желание создать в нашем округе уникальное место с красивым ландшафтным дизайном. Планирую разводить многолетние кустарники и цветы, которые хорошо переносят наш забайкальский климат, - рассказала автор проекта.



Земельный участок под парк собираются разместить на территории сельского поселения Ага-Хангил в Агинском Бурятском округе. В зелёной зоне планируют построить жилые корпуса для приёма гостей и туристов.



Экспертная группа поддержала идею «Багуловой рощи». Предпринимателю предложили участвовать в конкурсе по предоставлению грантов на 2025-2026 годы. Для строительства гостевого комплекса рекомендовали подготовить документы на федеральную субсидию по линии развития туризма с софинансированием 50%, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



