Запланированы ремонтные работы
17 мая в Октябрьском районе Улан-Удэ планируется отключение холодное водоснабжение. Причина – плановые рабоы по замене запорной арматуры на водопроводной сети по улице Братская, 56. Без воды местные жители пробудут с 10:00 до 16:00
В МУП «Водоканал» сообщили, что будет организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию о её местонахождении можно по телефонам диспетчерской службы предприятия: 44-00-00, 44-10-33.
Список адресов, попадающих под отключение:
1) Ул. Саянская 5, Байкальская фармацевтическая компания;
2) Ул. Ключевская 76г, Автомойка;
3) Жилые дома по ул. Саянская 1, 3, 7 (2 этажа);
4) Жилые дома по ул. Тобольская 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 66, 68, 70, 72, 76 (2 этажа);
Жилые дома частного сектора:
1) Ул. Тобольская 48а, 51, 58,62,64;
2) Ул. Братская 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 56, 58, 66;
3) Ул. Жиримская 1, 3, 5, 7, 1а, 2, 4, 6, 8, 10;
4) Ул. Саянская 8, 10, 14.
В Улан-Удэ отключат холодную воду
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