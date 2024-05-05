«Такой резонанс – и вдруг тишина»: В Бурятии ждут новостей о таинственно пропавших молодых людях



30-летняя жительница бурятской столицы Сэсэг Буинова и её 26-летний знакомый Станислав Норбоев 30-летняя жительница бурятской столицы Сэсэг Буинова и её 26-летний знакомый Станислав Норбоев пропали при загадочных обстоятельствах более трёх недель назад. Они повстречались на парковке возле магазина крупной торговой сети на улице Бабушкина и, по данным следствия, вместе уехали в неизвестном направлении на автомобиле Mitsubishi Outlander. С тех пор о ребятах ничего неизвестно.



Улан-удэнцев пять дней искали представители добровольческого отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии, сотрудники полиции, близкие и просто неравнодушные земляки. В мессенджерах даже создали группы для готовых оказать какую-либо помощь. В одной из них насчитывалось свыше 20 тысяч участников, а во второй – порядка 10 000. Теперь их заметно поубавилось.



За эти дни более 810 человек выполнили 420 задач, прошли и проехали 2900 с лишним километров и распространили 3500 ориентировок с приметами молодых людей. Однако обнаружить их не удалось.



В итоге активные поиски волонтёры временно прекратили. В «ЛизаАлерт» В итоге активные поиски волонтёры временно прекратили. В «ЛизаАлерт» ждут новые свидетельства. Чаты в мессенджерах пока по-прежнему молчат. В последнем сообщении, датированном 24 апреля, говорится, что никакой новой информации о Сэсэг и Станиславе нет, но искать обоих своими силами продолжают родственники и друзья. Всех неравнодушных поблагодарили за поддержку и терпение.



Жители республики тем временем ждут новостей о пропавших. Немало постов на эту тему появилось в последнее время в местных пабликах во «ВКонтакте». В соцсетях задаются вопросом, почему поиски не возобновляются и строят свои версии насчёт исчезновения улан-удэнцев.



- Сотни людей бросали все дела, искали улики, а теперь будто ничего и не было, – говорится в посте, размещённом в одной из групп в «ВК». – Люди искренне переживают, строят нелепые домыслы. Если нет никаких прояснений и результатов, так бы и дали информацию. Если что-то всё-таки обнаружилось, то хотя бы кратко – что вышли на след, без подробностей. Странно всё это. Такой резонанс – и вдруг тишина.



В СУ СКР по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что сейчас по ранее возбужденному уголовному делу продолжается производство следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Какие-либо детали в следкоме не разглашают.



Отслеживать сборы добровольцев можно на форуме «ЛизаАлерт» по ссылкам https://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?t=76790 (Сэсэг) и https://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?t=76827 (Станислав).