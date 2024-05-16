Электроэнергии не было два часа
Подрядная организация при поведении строительных работ повредила электроопору, в связи с чем произошло аварийное отключение электороэнергии в центре Улан-Удэ. Инцидент случился в среду, 15 мая, в 14:30.
Без света остались потребители: ул. Советская, Корабельная, Куйбышева, Шмидта, медицинский центр ООО «Нефрон», ул. Советская 14, Центральный стадион, ул. Кирова 1, канализационная насосная станция по ул. Советская 4.
В 16:30 электроэнергия восстановлена всем потребителям по нормальной схеме. Время отключения составило два часа, сообщают оперативные службы города.
Рабочие оставили центр Улан-Удэ без света
Происшествия, Фото:
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