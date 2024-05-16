Возбуждено уголовное дело
В Жигаловском районе Иркутской области произошло ДТП, в котором получили травмы 10 человек.
ДТП произошло накануне, 15 мая, на 359 километре автодороги Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово. По предварительным данным, 26-летний водитель автобуса, перевозивший работников производственной компании, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ.
- В результате происшествия травмы получили 27-летний водитель УАЗа и его пассажир, а также восемь пассажиров автобуса «Мерседес». Их доставили в медицинское учреждение, - сообщила Госавтоинспекция Иркутской области.
Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» (ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Следователи устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. В том числе в рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, оказывающих услуги по перевозке.
Ход и результаты расследования уголовного дела поставила на контроль прокуратура. Надзорный орган также даст оценку исполнению законодательства об организации пассажирских перевозок и в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
В Иркутской области произошло ДТП с 10 пострадавшими
Происшествия, Фото:
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