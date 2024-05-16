Предприниматели республики встретятся с контрольно-надзорными органами региона
В Бурятии представители бизнеса совместно с прокуратурой республики и контрольно-надзорными органами региона найдут эффективные способы уменьшения административного давления на предпринимателей. В Улан-Удэ организуют встречи, которые будут проводиться ежемесячно.
На встречах будет возможность открыто обсудить вопросы, с которыми сталкиваются предприниматели при ведении собственного дела и получить конкретные ответы из первых уст. В частности, обсудят вопросы соблюдения налогового, земельного, экологического законодательства, законодательства в сфере обращения с отходами, о конкуренции, контрактной системе государственных закупок и многими другими.
Встречи будут проводиться в центре «Мой Бизнес». Заинтересованные могут заполнить форму и задать свой вопрос на сайте центра. Мероприятия пройдут в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Возрастное ограничение: 18+.
В Бурятии обсудят проблемы и защиту прав бизнеса
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 14.05.2024
Он дошёл до Верховного суда республики
Бизнес, 08.05.2024
Деятельность прекратили через суд
Бизнес, 07.05.2024
Аптечный пункт пришлось закрыть
Бизнес, 07.05.2024
Восстановить трудовые права работника помогла прокуратура
Меры господдержки окажут в рамках нацпроекта
Предпринимательницу оштрафовали
Он состоится 7 мая
Бизнес, 03.05.2024
Штрафов вынесено более чем на 20 млн рублей
Бизнес, 02.05.2024
Котельная не была поставлена на учёт
Бизнес, 02.05.2024
Горожанам приходилось отдавать за поездку по 800 рублей
Участвовать можно в пяти номинациях
В торгах участвовали четыре компании
Речь идёт о строительстве водовода в Мухоршибири
Бизнес, 26.04.2024
Ему назначен штраф в 600 тысяч
Бизнес, 25.04.2024
Из-за них на жильцов трёх домов повесили внушительный долг