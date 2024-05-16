Бурятии к воскресенью ожидается 28-градусная жара

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Конец рабочей недели ожидается дождливым



Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня в Бурятии. В пятницу и субботу ожидаются дожди, местами даже мокрый снег, а в воскресенье республику согреет практические летняя жара.



По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 17 мая, по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 17-22 м/с. Температура ночью +2,+7, местами -1,-6, днём +12,+17, местами +3,+8.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 12-17 м/с. Температура ночью +4,+6, днём +13,+15.



В субботу, 18 мая, преимущественно без осадков, по трассе БАМ и юго-западу местами дождь и мокрый снег. Ветер переменный 4-9, днём в отдельных районах до 12-15 м/с. Ночью +1,-4, местами -5,-10, днём +20,+25, местами +13,+18, по Прибайкалью и крайнему северу +7,+12.



В воскресенье, 19 мая, преимущественно без осадков, по трассе БАМ местами дождь и мокрый снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13-16 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от +2 до +7, местами от -1 до -6. Днём воздух прогреется до +23,+28, местами +13,+18.

