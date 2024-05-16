Жительницу Бурятии осудили за хищение электроэнергии на 50 с лишним тысяч

Она незаконно подключилась к сетям



Эта история началась ещё в 2019 году. Произошло всё в Селенгинском районе. При проверке технического состояния объектов электросетевого хозяйства энергетики выявили бездоговорное потребление электроэнергии. Как выяснилось, одна из местных жительниц самовольно подключилась к сетям.



Сумма неосновательного обогащения в итоге составила 50 624 рубля. ПАО «Россети Сибирь» решило взыскать её через суд. Там иск удовлетворили частично. Женщину обязали вернуть компании 8 121 рубль. Кроме того, ей придётся покрыть расходы на оплату государственной пошлины, понесённые за подачу иска.



