Она незаконно подключилась к сетям
Эта история началась ещё в 2019 году. Произошло всё в Селенгинском районе. При проверке технического состояния объектов электросетевого хозяйства энергетики выявили бездоговорное потребление электроэнергии. Как выяснилось, одна из местных жительниц самовольно подключилась к сетям.
Сумма неосновательного обогащения в итоге составила 50 624 рубля. ПАО «Россети Сибирь» решило взыскать её через суд. Там иск удовлетворили частично. Женщину обязали вернуть компании 8 121 рубль. Кроме того, ей придётся покрыть расходы на оплату государственной пошлины, понесённые за подачу иска.
Жительницу Бурятии осудили за хищение электроэнергии на 50 с лишним тысяч
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она незаконно подключилась к сетям
Она ожидается в нескольких районах республики
Впереди у спортсменов республиканские соревнования
Также военные получили бензопилы
Об этом рассказали в УФСИН
Ситуация с лесными возгораниями в республике дошла до Генпрокуратуры
Мать до сих пор не получила причитающиеся ей выплаты
А ещё 10% отправятся в лагеря
Акция прошла в Мухоршибири
Учебное заведение носит его имя
Запланированы ремонтные работы
Девочке, страдающей врождённой патологией, провели операцию на обеих стопах
Он посвящён малой родине
А ещё он неожиданно стал обладателем машины покойника
Это бык, верблюд, баран и козёл