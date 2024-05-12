Глава Бурятии Алексей Цыденов не попал в «список Мишустина»

11 мая премьер-министр Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав правительства РФ



Как сообщал «Байкал-Daily», премьер-министр Михаил Мишустин внёс в Госдуму список кандидатур на утверждение в должности вице-премьеров и министров нового правительства России. В нём четыре губернатора, которые могут стать министрами.

Главы Бурятии Алексея Цыденова среди них не оказалось. Его с марта 2024 года разные анонимные источники упорно «сплавляли в Москву».

Цыденову даже пришлось написать отдельный пост в социальных сетях, в котором он обещал, что отработает второй срок в своей должности главы республики полностью.

«Последние два месяца практически каждый день от разных людей слышу, что я после выборов президента ухожу в Москву. И что я стараюсь привлечь людей на выборы, не ради нашей страны и нашей республики, а ради того, чтоб потом себя куда-то пристроить. Куда меня только не отправляют: и в зампреды, и в полпреды, и в министры, и в РЖД», - написал Алексей Цыденов.



Подобную информацию он опроверг, сопроводив комментарием: «Если бы из слухов можно было молоть муку, то на пару тонн хлеба уже бы хватило».



Позже глава Бурятии прокомментировал слухи о смене места работы и переводе в Москву в ходе встречи с молодёжью во время съёмки передачи Show Today (возрастное ограничение 12+). Он отметил, что у него большие планы в Бурятии.

- Никуда не собираюсь. Более того, очень большие планы у меня по тому, что надо сделать в республике, - заявил Цыденов. - По мастер-планам грандиозные задачи. По промышленности у нас такие очень амбициозные задачи, которые мы хотим двинуть. Мне это нравится, потому что ты здесь свою работу более чётко видишь. Чистое поле, бурьян, тут раз - и школа. Не понять, что это за куток, тут раз - детский сад. Там буераки, тут раз - асфальтированная дорога. Всё по-другому. Ты результат своей работы видишь быстро, он тебе душу греет. Приехал, видишь, счастливые дети бегают. Получаешь вот от этого воодушевление, вдохновение работать дальше. Это сложно на что-то променять. Да и на что? На кабинет с бумажками? Нет. Так что я здесь. Пока люди поддерживают.