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В Бурятии состоятся научные «Байкальские встречи»

В Бурятии состоятся научные «Байкальские встречи»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Участники обсудят культуру народов степной Евразии

С 20 по 21 сентября в Бурятии пройдёт международная научно-практическая конференция «Байкальские встречи – XIII. Степная Евразия: культурное единство и многообразие». Её проведут в Улан-Удэ и на Байкале.

Участвовать в работе международной научно-практической конференции будут руководители и специалисты органов власти, образовательных организаций, учреждений науки, культуры и искусства, социально-культурной деятельности и туризма, научные и научно-педагогические работники, аспиранты, магистранты. Участие в научных мероприятиях конференции предполагает очный, заочный и дистанционный форматы. Приём электронных заявок на участие осуществляется до 1 июня.

Как сообщили во ВСГИК, целью конференции станут обсуждения актуальных вопросов истории культуры народов степной Евразии, эффективных методов и способов сохранения и развития культурного наследия в современных условиях, а также развитие научных связей и творческих контактов.

На конференции планируется обсудить следующие вопросы:
- «Геопоэтика степной Евразии: ландшафт и модели воображения»;
- «Семиосфера кочевого мира: общее и особенное»;
- «Наследие Великой степи: Юг и Север»;
- «Праздники, обряды и ритуалы в сохранении и репрезентации нематериального культурного наследия народов Евразии»;
- «Культура и искусство степной Евразии в музейных коллекциях»;
- «Чайный путь» в истории и культуре народов степной Евразии»;
- «Художественная культура – формы и способы репрезентации культурного наследия в ХХI веке»;
- «Опыт изучения и сохранения материального и нематериального культурного наследия»;
- «Туризм как стратегический фактор развития культурного наследия»;
- «Традиционная культура в теории и практике современного образования – важнейший фактор стабильного развития региона»;
- «Информационные ресурсы и культуры. Цифровой информационный контент степной Евразии».

Также в рамках конференции будут организованы выставочные мероприятия, концертная программа, экскурсии на озеро Байкал.

По результатам работы конференции будет издан сборник материалов.

Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия культура наука конференция Байкал

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