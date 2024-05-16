В Бурятии состоятся научные «Байкальские встречи»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Участники обсудят культуру народов степной Евразии



С 20 по 21 сентября в Бурятии пройдёт международная научно-практическая конференция «Байкальские встречи – XIII. Степная Евразия: культурное единство и многообразие». Её проведут в Улан-Удэ и на Байкале.



Участвовать в работе международной научно-практической конференции будут руководители и специалисты органов власти, образовательных организаций, учреждений науки, культуры и искусства, социально-культурной деятельности и туризма, научные и научно-педагогические работники, аспиранты, магистранты. Участие в научных мероприятиях конференции предполагает очный, заочный и дистанционный форматы. Приём электронных заявок на участие осуществляется до 1 июня.



Как сообщили во ВСГИК, целью конференции станут обсуждения актуальных вопросов истории культуры народов степной Евразии, эффективных методов и способов сохранения и развития культурного наследия в современных условиях, а также развитие научных связей и творческих контактов.



На конференции планируется обсудить следующие вопросы:

- «Геопоэтика степной Евразии: ландшафт и модели воображения»;

- «Семиосфера кочевого мира: общее и особенное»;

- «Наследие Великой степи: Юг и Север»;

- «Праздники, обряды и ритуалы в сохранении и репрезентации нематериального культурного наследия народов Евразии»;

- «Культура и искусство степной Евразии в музейных коллекциях»;

- «Чайный путь» в истории и культуре народов степной Евразии»;

- «Художественная культура – формы и способы репрезентации культурного наследия в ХХI веке»;

- «Опыт изучения и сохранения материального и нематериального культурного наследия»;

- «Туризм как стратегический фактор развития культурного наследия»;

- «Традиционная культура в теории и практике современного образования – важнейший фактор стабильного развития региона»;

- «Информационные ресурсы и культуры. Цифровой информационный контент степной Евразии».



Также в рамках конференции будут организованы выставочные мероприятия, концертная программа, экскурсии на озеро Байкал.



По результатам работы конференции будет издан сборник материалов.



Возрастное ограничение: 18+.

