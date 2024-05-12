Глава Бурятии прокомментировал возможный состав нового правительства РФ

Его среди кандидатов не оказалось
Глава Бурятии Алексей Цыденов в социальных сетях отреагировал на список кандидатур, внесённый премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на утверждение в Госдуму.
«Состав правительства определён, - не сомневается глава республики. - Можно спокойно работать дальше. И никому ничего больше доказывать не надо».
Как сообщал «Байкал-Daily», с начала 2024 года Алексею Цыденову прочили «повышение до федерального уровня», распускали слухи о его скором отбытии в Москву на постоянную работу.
Глава Бурятии эту информацию не раз опровергал.
«Работаем, земляки, впереди много задач!» - призвал Цыденов 12 мая.
Кандидатов в состав нового правительства России депутаты нижней палаты парламента будут обсуждать 13-14 мая.
В правительство рекомендованы ещё три главы регионов
11 мая премьер-министр Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав правительства РФ
«Байкал-Daily» ознакомился со списком
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