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В Улан-Удэ виновник страшного ДТП не смог оспорить приговор

В Улан-Удэ виновник страшного ДТП не смог оспорить приговор
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Прошлым летом мужчина сбил двух человек, стоявших на остановке

Виновник смертельного ДТП, произошедшего в Улан-Удэ летом 2023 года, не смог обжаловать приговор.

Осуждённый и его адвокат посчитали назначенное наказание суровым.

- Апелляционные жалобы осуждённого и его адвоката на суровость наказания, а также жалоба одного из потерпевших, настаивающего на более строгом наказании осуждённому, судом апелляционной инстанции отклонены, поскольку все обстоятельства, имеющие значение при назначении наказания, влияющие на его справедливость, судом первой инстанции были учтены в полной мере. Приговор суда в части назначенного наказания и квалификации действий осуждённого оставлен без изменения, и вступил в законную силу, - сообщили в Верховном суде Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло в июне 2023 года. Мужчина управлял «Тойотой Лэнд Крузер 200», будучи пьяным. На улице Ключевская он сильно разогнался, столкнулся с ехавшим впереди «Ниссан», после чего влетел в остановочный пункт «Автоцентр».

На остановке «Лэнд Крузер» сбил двух человек, ожидавших прибытия маршрутки. 22-летний парень получил тяжёлые травмы. Ещё один мужчина позже скончался в больнице.

Водитель сбежал с места аварии; полицейские оперативно задержали его по горячим следам. Тогда и выяснилось, что виновник трагедии находился в состоянии алкогольного опьянения.

В феврале 2024 года Октябрьский районный суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Теперь приговор вступил в законную силу. 
ДТП суд

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