А ещё 10% отправятся в лагеря
Представители сервиса SuperJob решили выяснить, как проведут летние каникулы дети жителей столицы Бурятии. Треть (31%) родителей заявили, что дети останутся дома. Ещё 27% отправят их в деревню или на дачу, а 11% – на Черноморское побережье (в подавляющем большинстве случаев речь о Краснодарском крае).
10% опрошенных рассказали, что их ребёнок поедет в летний оздоровительный лагерь. Путешествия по России для школьников запланировали 6% родителей, отдых за границей – 5%. У 3% ребятишки будут посещать пришкольные лагеря. Среди других вариантов – санатории, походы и поездки к родственникам.
А 11% улан-удэнцев пока не определились с местом отдыха для детей этим летом.
В Улан-Удэ треть школьников будут киснуть дома на летних каникулах
Общество, Фото:
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