Мужчине грозит крупный штраф
В конце апреля произошёл лесной пожар на территории Кижингинского участкового лесничества. Пожар был локализован и потушен силами лесной охраны Кижингинского района и авиаотделения Хоринского района.
В МВД по Бурятии сообщили, что в ходе проведения проверки установлено, что причиной пожара стал человеческий фактор.
Оказалось, что 48-летний житель села Загустай обнаружил рядом с животноводческой стоянкой, где он работает пастухом, две туши мёртвого крупного рогатого скота.
Мужчина решил поджечь останки коров, но огонь от костра перешёл на сухую травяную подстилку, а затем и на лес.
В отношении жителя Бурятии составлен административный протокол по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ – за нарушение правил безопасности, повлёкшее возникновение лесного пожара.
«За данное правонарушение законодательством установлено наказание в виде административного штрафа в размере до 60 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц до - 110 тысяч рублей, на юридических лиц - до двух миллионов рублей», - отметили в МВД по республике.
Житель Бурятии сжигал трупы коров и устроил лесной пожар
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчине грозит крупный штраф
Возбуждено уголовное дело
Собственника павших животных не удалось установить
На Трубачеева произошёл мощный потоп
Автомобилист сбил столб, в результате чего погиб пассажир
Мужчина скончался в больнице
Полицейского вызвала жена мужчины, учинившего скандал
Причиной стало короткое замыкание
Прошлым летом мужчина сбил двух человек, стоявших на остановке
Они полыхают в Муйском и Прибайкальском районах
Женщина упала прямо на спину
На Левом берегу столкнулись два грузовых автомобиля
Полицейские установили помощника мошенников
Они смогли сами выбраться на берег
Электроэнергии не было два часа