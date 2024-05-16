Житель Бурятии сжигал трупы коров и устроил лесной пожар

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Мужчине грозит крупный штраф



В конце апреля произошёл лесной пожар на территории Кижингинского участкового лесничества. Пожар был локализован и потушен силами лесной охраны Кижингинского района и авиаотделения Хоринского района.



В МВД по Бурятии сообщили, что в ходе проведения проверки установлено, что причиной пожара стал человеческий фактор.



Оказалось, что 48-летний житель села Загустай обнаружил рядом с животноводческой стоянкой, где он работает пастухом, две туши мёртвого крупного рогатого скота.



Мужчина решил поджечь останки коров, но огонь от костра перешёл на сухую травяную подстилку, а затем и на лес.



В отношении жителя Бурятии составлен административный протокол по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ – за нарушение правил безопасности, повлёкшее возникновение лесного пожара.



«За данное правонарушение законодательством установлено наказание в виде административного штрафа в размере до 60 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц до - 110 тысяч рублей, на юридических лиц - до двух миллионов рублей», - отметили в МВД по республике.

