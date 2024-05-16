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Житель Бурятии сжигал трупы коров и устроил лесной пожар

Житель Бурятии сжигал трупы коров и устроил лесной пожар
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Мужчине грозит крупный штраф

В конце апреля произошёл лесной пожар на территории Кижингинского участкового лесничества. Пожар был локализован и потушен силами лесной охраны Кижингинского района и авиаотделения Хоринского района.

В МВД по Бурятии сообщили, что в ходе проведения проверки установлено, что причиной пожара стал человеческий фактор.

Оказалось, что 48-летний житель села Загустай обнаружил рядом с животноводческой стоянкой, где он работает пастухом, две туши мёртвого крупного рогатого скота.

Мужчина решил поджечь останки коров, но огонь от костра перешёл на сухую травяную подстилку, а затем и на лес.

В отношении жителя Бурятии составлен административный протокол по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ – за нарушение правил безопасности, повлёкшее возникновение лесного пожара.

«За данное правонарушение законодательством установлено наказание в виде административного штрафа в размере до 60 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц до - 110 тысяч рублей, на юридических лиц - до двух миллионов рублей», - отметили в МВД по республике.
лесные пожары

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