Они полыхают в Муйском и Прибайкальском районах
По данным на утро 16 мая, в Бурятии продолжают тушить два лесных возгорания – в Муйском и Прибайкальском районах. Причиной первого стала линия электропередачи, ко второму привела неосторожность с огнём.
Со стихией борются 126 человек – 114 пожарных-десантников и 12 сотрудников лесной охраны. Привлечь пришлось 8 единиц техники. Общая площадь пожаров составила 900 гектаров. Новых очагов в республике нет, сообщили в РАЛХ.
В Бурятии лесные пожары тушат более 100 человек
Происшествия, Фото:
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