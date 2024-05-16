В Бурятии лесные пожары тушат более 100 человек

Они полыхают в Муйском и Прибайкальском районах



По данным на утро 16 мая, в Бурятии продолжают тушить два лесных возгорания – в Муйском и Прибайкальском районах. Причиной первого стала линия электропередачи, ко второму привела неосторожность с огнём.



Со стихией борются 126 человек – 114 пожарных-десантников и 12 сотрудников лесной охраны. Привлечь пришлось 8 единиц техники. Общая площадь пожаров составила 900 гектаров. Новых очагов в республике нет, сообщили в РАЛХ.

