В населённых пунктах Бурятии высадили новые аллеи

Акции прошли в Улан-Удэ и селе Шабур



В Улан-Удэ отметили столетие бурятской фармацевтики необычным способом. В парке «Юбилейный» прошла акция по высадки аллеи фармацевтов.



- Зелёная аллея станет не только украшением парка, но и напоминанием о важном вкладе фармацевтов в развитие системы здравоохранения. Ведь без качественных лекарств и профессионализма специалистов невозможно представить современную медицину, - отметили в горсовете Улан-Удэ.



Аллея также появилась и Заиграевском районе Бурятии. 14 мая в селе Шабур состоялся торжественный митинг в честь открытия аллеи Героев – воинов СВО. Альберт Иванов и Андрей Берсенев родились в этом селе. Молодые люди погибли, исполняя своей воинский долг в зоне спецоперации.



Право открыть мемориальные доски погибшим героям предоставили новому поколению – ученикам Шабурской школы. Память всех погибших в зоне СВО собравшиеся почтили минутой молчания.



В этот же день заложили аллею Героев – высадили первые саженцы голубых елей, сообщили в администрации Заиграевского района.



