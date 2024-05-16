В Бурятии открыли огромное картофелехранилище

Оно предназначено и для других овощей

15 мая в селе Быково Кабанского района открыли картофелехранилище на 8 тысяч тонн. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«В прошлом году мы побили собственные рекорды сбора картофеля и овощей – 150 и 314,1 центнеров с гектара соответственно, - написал он в своём телеграм-канале. - Хорошему урожаю требуется просторное и современное овощехранилище. Помещение оснащено современным голландским оборудованием с компьютерным управлением, которое контролирует необходимый режим микроклимата».

По словам Цыденова, новое овощехранилище будет способствовать наращиванию объёмов производства. Жители смогут покупать местный картофель и другие овощи по доступным ценам.

«Хочу отметить, что это только первый этап инвестропекта ООО «Гарантия-2», - сообщил глава республики. - Второй этап планирует строительство овощехранилища на 12 тысяч тонн».

Как сообщал «Байкал-Daily», открыть хранилище на 8 тысяч тонн планировали осенью 2023 года. Оно обошлось инвестору в 400 млн рублей.

Хранилище на 12 тысяч тонн заработает в 2025 году.