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Бурятский омбудсмен помогает матери двух погибших участников СВО

Бурятский омбудсмен помогает матери двух погибших участников СВО
Общество,  Фото:страница Юлии Жамбаловой
Мать до сих пор не получила причитающиеся ей выплаты

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова провела приём граждан. За два дня омбудсмену обратились 23 человека.

- Большинство обращений поступило от военнослужащих и членов их семей по вопросам поиска без вести пропавших военнослужащих, выплат по случаю смерти военнослужащего, выплат по ранению, по отпуску, оказания содействия в лечении и реабилитации и т.д., - сообщила Юлия Жамбалова.

В числе обратившихся – мама двух погибших сыновей, которые участвовали в специальной военной операции. Старший сын погиб в декабре 2023 года, младший сын погиб в январе 2024 года. Но ни по одному из них мать не получила причитающиеся выплаты.

- Обращалась в военкомат по месту жительства, военную прокуратуру, но результатов пока нет. Воинские части, в которых служили сыновья, дислоцируются в других регионах, в связи с чем направление необходимых документов занимает длительное время, - рассказала омбудсмен.

Обращения взяты на особый контроль

Также жители обращались по вопросам подключения к электричеству, по исполнительному производству, регистрации транспортного средства, жилищному и трудовым спорам.

- Жительница Иволгинского района, страдающая онкологическим заболеванием и являющаяся опекуном несовершеннолетнего ребенка, обратилась с жалобой, что в феврале 2023 года заключила договор на присоединение к электрическим сетям, в августе 2023 года дополнительным соглашением продлили срок подключения до 31.03.2024. Но и к этому сроку ей отказали в подключении, ссылаясь на то, что на льготную категорию средств не предусмотрено, - поведала Юлия Жамбалова.

Записанный на приём мужчина, которому 4 месяца не платили заработную плату, позвонил и сообщил, что его зарплату выплатили вчера, как только он сообщил им, что записан на приём к уполномоченному.

Все обращения взяты на личный контроль уполномоченного. «Заявителям даны устные разъяснения и консультации», - заключила омбудсмен.

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