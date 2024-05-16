Содержимым унитазов залило одну из квартир
Эту историю рассказали накануне в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте». Одна из жительниц столицы Бурятии вернулась домой и обнаружила там фонтан из фекалий. Нечистоты хлынули из унитаза и залили практически всю квартиру. А всё потому, что кто-то из соседей смыл тряпку в канализацию.
Девушка не смогла сдержать слёз от увиденного. Ситуацию прокомментировали в МУП «Водоканал». Там напомнили, что даже безобидный, на первый взгляд, бытовой мусор может нанести немалый вред, в том числе – остальным жильцам.
Сотрудники предприятия каждую неделю устраняют засоры на сетях. На минувшей, к примеру, ликвидировали 32. Они случаются из-за смытых в унитаз сломанных игрушек, кусков одеял, телогреек и строительного мусора. А как-то раз авария произошла из-за брошенной в канализацию бараньей шкуры.
- Диаметр домашних сантехнических каналов – примерно 10 сантиметров в самом широком месте, а это значит, что даже небольшие и безвредные на вид предметы могут вызвать серьёзные проблемы, – отмечают в МУП. – Поэтому любой мусор, даже мелкий, нужно выбрасывать в ведро.
В многоэтажке в Улан-Удэ «забил» фонтан из фекалий
Общество, Фото:
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