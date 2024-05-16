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На Гусином озере в Бурятии лодку с рыбаками едва не унесло от берега

На Гусином озере в Бурятии лодку с рыбаками едва не унесло от берега
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
К ним выезжали спасатели

В Селенгинском районе Бурятии двух рыбаков на резиновой лодке на озере Гусином едва не унесло от берега. Из-за сильного ветра на озере сейчас большие волны. Об этом сообщили в группе «Селенга-инфо.24/7».

На место выехали три спасателя и две единицы техники.

Позже сообщили, что история окончилась благополучно. Рыбаки сами сумели справиться с волнами.

- С ними всё в порядке, самостоятельно контролируют ситуацию, - отметили в группе «Селенга-инфо.24/7».

Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце апреля на Гусином озере также развернулась спасательная операция – тогда четырёх рыбаков унесло на оторвавшейся льдине
спасательная операция рыбаки

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