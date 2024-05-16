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В Бурятии женщину приговорили к 12 годам колонии за три преступления

В Бурятии женщину приговорили к 12 годам колонии за три преступления
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Верховный суд Бурятии оставил без изменения назначенное районным судом наказание

Жительница Бурятии осуждена за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения; умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и за убийство.

На сайте Северобайкальского городского суда не сообщается об обстоятельствах и подробностях преступлений.

Суд признал женщину виновной в совершении преступлений и назначил ей наказание в виде в виде лишения свободы сроком 12 лет 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года.

Апелляционным определением Верховного суда Бурятии от 2 апреля 2024 года приговор суда изменён, но без изменения наказания.

Приговор вступил в законную силу.
суд

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