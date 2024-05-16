«Запомните, налога на СВО не существует», - информируют в МВД
Мошенники рассылают письма о необходимости уплаты налога на СВО.
По электронной почте клиентам банков приходят сообщения о том, что со счёта будут каждый месяц списывать средства на СВО. Жертве предлагают подписать отказ, для чего надо перейти по ссылке.
- Если перейти по ссылке в письме, откроется поддельный сайт банка. При внесении номера телефона для входа в личный кабинет, мошенники получают все персональные данные плательщика и возможность похитить средства с реального счета жертвы. Запомните, налога на СВО не существует! Не переходите по неизвестным ссылкам в Интернете и не переводите деньги по требованию неизвестных лиц под любыми предлогами! Никому никогда не сообщайте коды из смс! – предупреждают в МВД по Бурятии.
Жителей Бурятии предупреждают о рассылке мошеннических писем о налоге на СВО
Происшествия, Фото:
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