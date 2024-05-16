Жителей Бурятии предупреждают о рассылке мошеннических писем о налоге на СВО

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

«Запомните, налога на СВО не существует», - информируют в МВД



Мошенники рассылают письма о необходимости уплаты налога на СВО.



По электронной почте клиентам банков приходят сообщения о том, что со счёта будут каждый месяц списывать средства на СВО. Жертве предлагают подписать отказ, для чего надо перейти по ссылке.



- Если перейти по ссылке в письме, откроется поддельный сайт банка. При внесении номера телефона для входа в личный кабинет, мошенники получают все персональные данные плательщика и возможность похитить средства с реального счета жертвы. Запомните, налога на СВО не существует! Не переходите по неизвестным ссылкам в Интернете и не переводите деньги по требованию неизвестных лиц под любыми предлогами! Никому никогда не сообщайте коды из смс! – предупреждают в МВД по Бурятии.

